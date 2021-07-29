Представители туриндустрии попросили премьера Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию с полетами на курорты Египта

Они недовольны тем, что рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сможет выполнять только одна авиакомпания – «Россия». Перевозчик, входящий в группу «Аэрофлота» получил сегодня разрешение от Росавиации. Таким образом, «только один туроператор, работающий на эксклюзивном контракте с авиакомпанией «Россия», получает возможность формировать туры», говорится в обращении Российского союза туриндустрии, которое цитирует РБК. Это, по мнению представителей турбизнеса, негативно скажется на стоимости туров и будет ущемлять интересы потребителей.