Греция предложила Турции помощь в тушении лесных пожаров

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, который рассказал о телефонном разговоре министров иностранных дел двух стран. Ранее на тушение пожаров в Турцию свои самолеты отправила Россия. Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня заявил, что на тушение огня мобилизованы все возможные силы. Представитель главы государства назвал происходящее национальным бедствием, отметив, что прокуратура изучает причины случившегося. Пожары начались накануне недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья, затем они вспыхнули еще в ряде других провинций. По официальным данным, погибли 3 человека, свыше 180 пострадали.

Российские туристы рассказывают телеканалу НТВ о происходящем в городе Мармарис. По их словам, эвакуировать их пока не собираются, ощутимой угрозы нет.

Между тем, из отдельных отелей Мармариса и Бодрума постояльцев все же временно эвакуировали. В их числе оказались и россияне. Как сообщается, никто не пострадал. Сейчас отдыхающих возвращают обратно.