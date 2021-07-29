Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов

В сообщении на сайте СК говорится, что проверка проводится в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ. Отмечается, что негативная реакция вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры не только используют ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков считает странным решение главы Следственного комитета. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Валерий Яков назвал этот шаг бессмысленным, глупым и неправильным. По его мнению, есть множество более важных проблем, требующих внимания Следственного комитета.

Название спектакля на сайте ведомства не приводится. Но, судя по всему, речь идет о спектакле «Первый хлеб», премьера которого состоялась 19 июля. Спустя два дня после этого общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на постановку руководству театра в Генпрокуратуру и столичную мэрию. При этом авторы обращения утверждали, что не первый день получают жалобы от возмущенных ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и России. Они якобы сочли оскорбительным монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Он, по их словам, содержит нецензурную лексику, оскорбления защитников отечества и неприкрытую пропаганду однополой любви. Позже сообщалось, что «Современник» изменил текст, однако, режиссер Беньямин Коц рассказал изданию «Подъем», что в монолог никакие правки не вносились. Он отметил, что матерные слова были в самой пьесе, а в спектакле их не было. Отменять спектакль администрация отказалась.