Признанное нежелательной в России организацией издание «Проект» намерено продолжить свою работу из-за границы

Руководители специализирующегося на расследованиях ресурса, которые решением Минюста внесены в список СМИ-иноагентов, как сообщает Reuters, покинули страну и в данный момент находятся в Нью-Йорке.

Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин не планируют возвращаться в Россию. В настоящее время они находятся в США. Работа внутри страны для редакции признанного нежелательной организацией «Проекта» чревата возможными преследованиями, поэтому еще ряд журналистов ресурса могут покинуть территорию России и переедут в одно из сопредельных государств. Рейтер приводит слова Баданина о том, что такое решение принято, чтобы избежать каких-либо юридических и внесудебных действий в отношении сотрудников. По словам внесенного решением Минюста в список СМИ-иноагентов Баданина, когда «Проект» признали «нежелательной организаций», сам он вместе с супругой и детьми находился в отпуске за границей и решил не возвращаться в Россию. Он отметил, что в Нью-Йорке находится временно. Две недели назад Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc., которую связывают с упомянутым расследовательским медиа. Это в надзорном ведомстве объясняли тем, что компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Помимо Баданина и Рубина еще шесть журналистов «Проекта» внесли в реестр «СМИ-иноагентов» Минюста.

В Кремле ранее заявили, что журналисты «Проекта» могут продолжить работать в других изданиях. В начале июля президент путин подписал закон, ужесточающий наказание за участие и руководство «нежелательными организациями». Теперь уголовная ответственность за участие в их работе может наступить уже после первого административного взыскания за нарушение закона о нежелательных организациях.

*По решению Минюста России, Роман Баданин и Михаил Рубин включены в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»