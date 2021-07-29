Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в городе

Количество заболеваний, по сравнению с пиком, уменьшилось в три раза. В свою очередь, это позволило сократить число госпитализаций. Тем не менее, он призвал соблюдать осторожность и прививаться, особенно пожилым гражданам. Градоначальник также сообщил, что павильоны «Здоровая Москва», которые ранее были переведены исключительно под вакцинацию от ковид-19, в августе снова начнут принимать желающих пройти диспансеризацию.