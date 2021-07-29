Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин не планируют возвращаться в Россию

Сейчас они находятся в Нью-Йорке, — рассказал Баданин в интервью Reuters. Он пояснил, что, когда компанию издателя «Проекта» в России объявили нежелательной организацией, он с семьей находился на отдыхе за границей и не стал возвращаться. По его словам, в Нью-Йорке он находится временно, где будет жить дальше – пока не знает. Баданин также сказал, что издание продолжит работу из-за границы, журналистов вывезут из России по соображениям безопасности. Самого Баданина и еще несколько журналистов издания Минюст включил в список СМИ-иноагентов.

