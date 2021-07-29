Российские спортсмены в шестой соревновательный день Олимпиады в Токио выиграли шесть медалей

Золото принесли рапиристки в командном соревновании по фехтованию. Серебро заработали россиянки в состязаниях по академической гребле, а бронзу – пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова. В интервью телеканалу «Матч ТВ» Мельникова отметила, что довольна своим выступлением.

Мельникова добавила, что готова к дальнейшей борьбе и эта медаль придала ей уверенности в своих силах. Сейчас российская команда, на счету которой 28 наград, находится на четвертом месте в общем медальном зачете.

