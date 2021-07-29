Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров

Президент Тайип Эрдоган внимательно следит за ситуацией, — сообщает анатолийское агентство со ссылкой на главу государства. Ранее представитель президента назвал происходящее национальным бедствием, отметив, что прокуратура изучает причины возгораний. Лесные пожары начались накануне недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. По предварительным данным, причиной стала сильная жара, затем огонь вспыхнул и в ряде других провинций, в том числе курортных. По официальным данным, погибли 3 человека, свыше 180 пострадали. На курорте Бодрум возникла серьезная угроза туристическим объектам. В этой связи временно были эвакуированы отдыхающие, в том числе россияне. Как сообщается, сейчас людей возвращают обратно, никто из них не пострадал.

