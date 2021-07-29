Представители туристической отрасли России просят расширить список авиакомпаний,имеющих право летать на курорты Египта

Представители российской туристической отрасли просят расширить список авиакомпаний, имеющих право летать на курорты Египта. Российский союз туриндустрии, комитет по туризму Торгово-промышленной палаты и Ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма, в нем говорится, что турбизнес готов оперативно обеспечить отправку российских туристов с учетом коронавирусных требований. Они отмечают, что сложившаяся ситуация нарушает нормы федерального закона о защите конкуренции, подчеркивая, что монополия на египетском направлении негативно скажется на стоимости туров, ущемляя тем самым интерес потребителей. У самих туроператоров при этом не будет возможности использовать данные направления для компенсации потерь из-за пандемии. Помимо расширения списка авиакомпаний, которым могут быть разрешены полеты в Кургаду и Шарм-эль-Шейх, авторы обращения также просят разрешить выполнять чартерные рейсы из Москвы и региональных аэропортов, имеющих статус международных. Напомним, сегодня Росавиация выдала разрешение на полеты на египетские курорты авиакомпании «Россия». Рейсы будут выполняться с 9 августа из столичного аэропорта «Шереметьево».