Двигатели многофункционального лабораторного модуля «Наука»,пристыкованного сегодня к МКС,незапланированно включились

Чтобы компенсировать возмущение от их деятельности и потерю ориентации станции, пришлось включать двигатели модуля «Звезда». Это следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, которые транслирует NASA. Как сообщил астронавтам на американском сегменте эксперт из Хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет перетягивание каната. «Звезда», по его словам, оказывается сильнее. Таким образом, ошибка положения станции в пространстве уменьшается. Кроме того, пришлось включать и двигатели грузового корабля «Прогресс», пристыкованного к модулю «Поиск». В NASA отметили, что ситуация не представляла опасности для экипажа. Разработка модуля «Наука» началась еще в 1995 году. Планировалось, что он будет запущен к МКС в 2007, однако, запуск неоднократно откладывался. Старт состоялся 21 июля, после этого стало известно о проблемах с двигателями модуля, из-за чего были опасения, что он не сможет долететь до станции, однако сегодня стыковка все же состоялась.
Самое обсуждаемое
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..