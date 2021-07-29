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5 24 6 4761
21:02, 29 июля 2021

Двигатели многофункционального лабораторного модуля «Наука»,пристыкованного сегодня к МКС,незапланированно включились

Чтобы компенсировать возмущение от их деятельности и потерю ориентации станции, пришлось включать двигатели модуля «Звезда». Это следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, которые транслирует NASA. Как сообщил астронавтам на американском сегменте эксперт из Хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет перетягивание каната. «Звезда», по его словам, оказывается сильнее. Таким образом, ошибка положения станции в пространстве уменьшается. Кроме того, пришлось включать и двигатели грузового корабля «Прогресс», пристыкованного к модулю «Поиск». В NASA отметили, что ситуация не представляла опасности для экипажа. Разработка модуля «Наука» началась еще в 1995 году. Планировалось, что он будет запущен к МКС в 2007, однако, запуск неоднократно откладывался. Старт состоялся 21 июля, после этого стало известно о проблемах с двигателями модуля, из-за чего были опасения, что он не сможет долететь до станции, однако сегодня стыковка все же состоялась.


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