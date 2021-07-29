Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов. В сообщении на сайте СК говорится, что проверка проводится в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ. Отмечается, что негативная реакция вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры не только используют ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Название спектакля в тексте не приводится.

Ранее организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль «Первый хлеб», премьера которого состоялась 19 июля. Общественников возмутил монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова, который она произносит в состоянии алкогольного опьянения у могилы мужа-ветерана. Они потребовали изменить текст к следующему показу. «Современник» удалил из монолога нецензурную лексику.

