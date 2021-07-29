Сопредседатели минской группы ОБСЕ выразили обеспокоенность недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе

Они призывают Ереван и Баку к деэскалации и скорейшему возврату к переговорам. Россия, США и Франция подтверждают свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой. Перестрелки на границе возобновились сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.