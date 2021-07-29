Туристы, эвакуированные из отеля в турецком Бодруме, возвращаются обратно

Они не пострадали, лесной пожар взят под контроль, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителей отеля. Там отметили, что эвакуация проводилась превентивно, поскольку рядом проложены газовые трубы. Из-за того, что была перекрыта дорога, людей перевозили по морю. Ранее сегодня в Ассоциации туроператоров России сообщили, что из отеля в Бодруме эвакуировали около сотни российских туристов.