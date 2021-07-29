Суд Ростова-на-Дону приговорил трех последователей «Свидетелей Иеговы» к срокам от 6 до 6,5 лет колонии

Их признали виновными в организации деятельности экстремистской организации. Прокуратура запрашивала до 7,5 лет. Дело было возбуждено в мае 2019 года, сами верующие вины не признают. В организации утверждают, что часть показаний были сфабрикованы. В 2017-ом году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. После этого сотни последователей секты подверглись преследованию.