Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России

Сейчас они находятся в Нью-Йорке, возвращаться не планируют, — сказал Баданин в интервью Reuters. По его словам, часть редакции также вывозят из страны, чтобы избежать возможного преследования. Издание продолжит работу из-за границы. Напомним, российские власти признали деятельность интернет-издания «Проект», известного журналистскими расследованиями, нежелательной. Главного редактора Романа Баданина Минюст включил в список СМИ-иноагентов.