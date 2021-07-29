Союз журналистов Карелии потребовал от властей республики раскрыть информацию о лесных пожарах

В обращении, направленном главе региона Артуру Парфенчикову, журналисты возмущаются тем, что сведения предоставляются только ограниченным, зачастую государственным СМИ. В качестве примера они приводят ситуацию с приездом в Карелию главы МЧС Евгения Зиничева 20 июля. По их словам, официальную информацию об этом удалось получить только за несколько часов до визита. Также авторы обращения отмечают, что лишь постфактум были оповещены о заседании, посвященном лесным пожарам, которые проводил Парфенчиков. По мнению журналистов, действия властей ограничивают права граждан на получение достоверной информации. В Карелии с 21 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют на площади свыше 15 тысяч гектаров.

