18 человек были сегодня задержаны в Москве на акции за честные выборы

Ее проводили коммунисты возле администрации президента. Как сообщает интернет-портал «ОВД-Инфо», к вечеру людей начали отпускать под обязательство о явке. В дальнейшем на них будут составлены протоколы за участие в несанкционированном митинге. Одну активистку отказывались отпускать, пока она не отдаст футболку с надписями «Свободу политзаключенным» и «Навальный». При этом другой футболки у нее с собой не было. В итоге полицейские принесли ей новую. КПРФ организовала сегодняшнюю акцию в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого Центризбирком отказался регистрировать кандидатом на выборы в Госдуму.