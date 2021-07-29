Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Премьера состоялась 19 июля. Спустя несколько дней общественники начали жаловаться, что в постановке звучит ненормативная лексика и оскорбления в адрес защитников Отечества. Кроме того, авторов пьесы заподозрили в ЛГБТ-пропаганде.

Ранее Лия Ахеджакова, исполняющая в постановке главную роль, рассказала телеканалу «Дождь», что послужившей поводом для жалобы сцены в спектакле не было:

«Мы примерно в театре знаем, кто науськал, потому что «Офицеры России» на генеральной репетиции не могли быть, а это все произошло еще до премьеры и до премьерных спектаклей. Но не пойман — не вор. Какой-то идиот написал, или этот стукач донес этим военным, этим «Офицерам России», что я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Да вы что, с ума сошли, что ли?».

По словам Ахеджаковой, в спектакле нет оскорблений в адрес ветеранов.