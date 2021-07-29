Роман Доброхотов считает дело о клевете поводом для получения доступа к информации о расследованиях The Insider*

Шеф-редактор The Insider* Роман Доброхотов, у которого прошли обыски, считает дело о клевете на нидерландского журналиста поводом для получения доступа к информации о расследованиях издания. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Они что-то там химичили с моими гаджетами, с моими сим-картами, пытались получить доступ к компьютеру. Я так понимаю, это и было главной целью всей истории. Это уголовное дело большой роли не играет. Точно так же, как оно не играло роли и в случае с Романом Аниным (уголовное дело о клевете на Сечина), и в случае с Романом Баданиным*. На самом деле все это предлоги для того, чтобы врываться к журналистам в квартиры, отбирать их телефоны и компьютеры. Это мало того, что мешает расследованиям, но и позволяет фсбешникам получать доступ к информации о расследованиях и об источниках», — пояснил Р.Доброхотов.

Он полагает, что на журналистов оказывается давление, чтобы заставить их уехать из России. «Оно идет в том смысле, что «даже не пытайтесь работать из России». В чем здесь логика, я плохо понимаю, потому что с таким же успехом все мы можем работать из-за рубежа. Да, будет немного сложнее тем, кто работает с источниками, но в «Инсадере»*, например, мы работаем с открытыми данными и базами данных. Поэтому смысла выдавливать нас из страны я особого не вижу», — отметил Р.Доброхотов.

Он считает, что «дело еще и в раздражении тем фактом, что есть какие-то маленькие, но независимые медиа, которые не отчитываются перед Минюстом, делают все, что хотят, и остаются неприкосновенными». «Мне кажется, даже какая-то обида была у силовиков, что под их носом существуют люди, которые разоблачают их самые секретные операции», — уточнил Р.Доброхотов.

Он также обратил внимание на то, что ему так и не отдали загранпаспорт. «Опять же, логика непонятна: почему, например, кому-то они наоборот намекают, что надо уехать из страны? Это касается не только журналистов, но и многих активистов. Как Гудкова сначала немного прессанули, потом отпустили и сразу вернули загранпаспорт: мол, давай уезжай. Роме Баданину*, по-моему, тоже сразу загранпаспорт на руки отдали, но намекнули, что могут забрать. А меня наоборот не выпустили и оба заграна не отдают до сих пор. Что они мне этим хотят сказать? Пока непонятно», — заключил Р.Доброхотов.

*— власти РФ считают иностранным агентом