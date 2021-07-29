Около сотни российских туристов эвакуируют из турецкого отеля в Бодруме из-за близкого лесного пожара

Пока их перевели в расположенные неподалеку премиальные отели, сообщает Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что ситуация меняется стремительно, турецкие власти рассчитывают локализовать пожар к вечеру, чтобы отдыхающие могли вернуться в отель завтра или к утру пятницы.