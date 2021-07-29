Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан помещен в колонии в штрафной изолятор

Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, он не знает, за какой поступок наказан его подзащитный и как долго он пробудет в ШИЗО. Это может быть от нескольких дней до пары недель. В июне прошлого года Мосгорсуд приговорил бывшего американского морского пехотинца к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Свою вину он не признал, однако, не стал обжаловать приговор, надеясь, что его обменяют. Сейчас он отбывает наказание в мордовской колонии.
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