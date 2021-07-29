Больше ста тысяч человек уже протестировали систему онлайн-голосования в Москве

Об этом сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что цель сегодняшнего тестирования — выявить возможные ошибки перед сентябрьскими выборами. На голосование вынесены вопросы об обязательной вакцинации и о развитии транспорта. Оно продлится до завтрашнего вечера.