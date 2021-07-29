Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов.