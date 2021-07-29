Теннисист Даниил Медведев утверждает,что конфликт с журналистом не Олимпиаде не сказался на его настрое во время матча

Теннисист Даниил Медведев утверждает, что конфликт с чилийским журналистом не Олимпиаде никак не сказался на его настрое во время матча. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

При этом Медведев крайне расстроен проигрышем, так как, по его словам, играл не за себя, а за страну.

Напомним, на днях чилийский репортер спросил на брифинге у российского теннисиста, не считает ли тот, что представители команды ОКР выступают с клеймом мошенников. Медведев отказался отвечать и потребовал удалить журналиста. Оргкомитет Олимпиады начал расследование данного инцидента. Сам журналист утверждает, что не хотел никого оскорбить и не называл самого Медведева мошенником.

Сегодня Медведев проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 6:7. Таким образом, в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Токио остается только один россиянин – Карен Хачанов. Он вышел в полуфинал турнира.