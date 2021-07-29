Россия отправила три самолета тушить лесные пожары на юге Турции

Об этом говорится в Twitter посольства России в республике. Отмечается, что властям удалось взять под контроль основные очаги пожаров на большей части территории города Манавгат в провинции Анталья и его окрестностей. Сообщений о пострадавших россиянах не поступало. В диппредставительстве отметили, что основные туристические объекты и отели удалены от зоны пожаров, вопрос об эвакуации туристов не рассматривался. В Генконсульство поступают одиночные обращения о гари и задымлении и о перебоях в электроснабжении. Россиянам, отдыхающим на курортах Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы, рекомендуется не покидать отели и следовать указаниям властей в случае чрезвычайной ситуации. Между тем, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что из отеля в Бодруме эвакуировали около сотни российских туристов.

Лесные пожары начались в Анталье на этой неделе. Из-за сильного ветра и жары огонь затронул и другие южные провинции. Известно о гибели трех человек, более 120 пострадали.