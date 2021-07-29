Представителей партии «Другая Россия» задержали в Петербурге у здания Министерства Юстиции

Там они проводили акцию за свободу собраний.

Одной из причин проведения перформанса у стен Минюста стал очередной отказ в регистрации партии. Соответствующий ответ от чиновников представители «Другой России» получили несколько дней назад. Сегодня они прошли маршем к зданию в центре Петербурга на Исаакиевской площади в медицинских защитных костюмах, в масках, с флагами и оригинальным предметом в руках. Если верить пресс-релизу активистов, то они несли макет молекулы коронавируса с логотипом партии Единая Россия. Во время шествия один из участников с помощью мегафона зачитывал манифест партии.

Макет они разбили у входа в здание. Также Другороссы пытались пройти на приём в Минюст, однако туда их не допустили. Помимо негодования из-за отказа в регистрации, партийцы выступали и за свободу собраний. Напомню, что из-за коронавирусных ограничений в Петербурге запрещены даже одиночные пикеты. Всех трёх участников перформанса у здания Минюста задержали полицейские. Сейчас их уже доставили в отделение полиции. Что именно им вменяют и будут ли составлять протоколы — не уточняется.

Напомним, партию «Другая Россия» учредили в 2010-м году бывшие члены запрещённой в России Национал-большевистской партии.