Ценные бумаги «Норникеля» сегодня в ходе торгов теряли в цене 3% после предъявления иска Росрыболовства к одной из дочерних структур компании. Ведомство потребовало взыскать без малого 59 миллиардов рублей в счет компенсации ущерба водным биоресурсам из-за прошлогоднего разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании».

Енисейское территориальное управление Росрыболовства направило в Арбитражный суд Красноярского края иск к входящей в структуру Норильского никеля компании. В ведомстве рассчитывают компенсировать вред, нанесенные водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов. Прямой ущерб в ведомстве оценили на сумму в 3,6 миллиарда рублей из-за массовой гибели рыбы. Еще 55 миллиардов – это затраты на восстановление ресурсов в акватории Норило-Пясинской озерно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря. В Норникеле сообщили, что намерены оспорить иск. 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом — из хранилища вытекло по самым скромным оценкам не менее 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В марте этого года «Норникель» уже выплатил более 146 миллиардов в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате техногенной аварии Выплата была сделана на основании решения Арбитражного суда Красноярского края.

В сентябре прошлого года Росрыболовство оценивало затраты на восстановление рыбных запасов после аварии в 40 миллиардов. Накануне ведомство отозвало претензию к «Норникелю», а теперь, в новом иске, размер ущерба оценен почти в полтора раза больше.