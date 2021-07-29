Депутат Калашников не видит необходимости в размещении российских пограничников на границе Армении и Азербайджана

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников не видит необходимости в размещении российских пограничников на границе Армении и Азербайджана. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Следовало ли России направить своих пограничников на границу двух совершенно не граничащих с нами государств? Конечно, нет. Мы за каждого из них что теперь, должны воевать бегать? Россия должна охранять, прежде всего, свое государство», — сказал Л.Калашников.

Депутат считает, что данное заявление Пашинян сделала в связи с предстоящими выборами в Армении. «Как только кому-то там нужно подчеркнуть политическую сторону дела, возникают те или иные попытки втянуть Россию, в том числе ее военные силы на чьи-то границы. Я всегда был против этого. В крайнем случае, это должно обсуждаться той организацией, которой он адресует свое заявление — пусть обращается в ОДКБ, например. Что касается введения российских сил для охраны границ — как минимум это надо согласовывать на уровне президентов и не на всеобщем обозрении, а потом уже какие-то решения принимать», — подчеркнул Л.Калашников.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.