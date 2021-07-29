Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО «Лефортово»

После перенесенного ковида у него развилась двусторонняя пневмония, — сказал сегодня Фургал в апелляционном суде, который отклонил жалобу на продление ему срока ареста. Фургал, находящийся под арестом с лета прошлого года по обвинению в организации убийств, переболел ковидом в апреле. В мае столичный омбудсмен Татьяна Потяева, посещавшая его в изоляторе, оценила его состояние как удовлетворительное.