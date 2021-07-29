Преображенский суд Москвы не стал отправлять в СИЗО участницу Pussy Riot Марию Алехину

Таким образом, требование ФСИН, поддержанное гособвинением, было отклонено, — сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Алехина находится под домашним арестом по так называемому санитарному делу. За последний месяц ее дважды задерживали и арестовывали на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.