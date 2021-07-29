Росрыболовство подало иск к Норникелю почти на 59 миллиардов рублей

Претензии ведомства связаны с разливом нефти в Норильске в мае прошлого года. Как говорится на сайте ведомства, в размер нанесенного вреда включен ущерб из-за гибели рыбы и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов. В компании уже назвали предъявленные претензии необоснованно завышенными. Ранее Росрыболовство требовало у структуры Норникеля свыше трех с половиной миллиардов за разлив дизельного топлива, но затем отозвало иск из-за перерасчета объема вреда.