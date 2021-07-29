Модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции

Эта стыковка стала первой с 2010 года, когда к станции был присоединен малый исследовательский модуль «Рассвет». Сроки запуска «Науки» неоднократно переносились. Изначально он был запланирован на 2017-ый год. Возникли технические проблемы, которые пришлось устранять.

Главный редактор научно-популярного интернет-издания N+ Илья Ферапонтов сказал «Эху Москвы», что сегодняшний день важен для отрасли.

Напомним, Россия создает сейчас свою орбитальную станцию. Руководство Роскосмоса утверждает, что ее строительство обойдется в ту же сумму, что содержание российского сегмента МКС.

