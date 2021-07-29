Кишинев отозвал на родину посла Молдавии в России для консультаций и оценки результатов деятельности дипмиссии

О времени возвращения Владислава Головатюка в Москву не сообщается, но молдавская пресса со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны отмечает, что причиной скоротечного отъезда могло стать поведение посла в отношении одной из сотрудниц посольства.

В МИД Молдавии заявили, что не будут комментировать произошедшее до конца разбирательства, при этом отметив, что «министерство пропагандирует нулевую терпимость к злоупотреблениям любого рода». Сам Владислав Головатюк после возвращения в Кишинев заявил, что приехал в отпуск, который изначально был запланирован на июнь, но был перенесен из-за парламентских выборов. Ранее молдавский новостной портал Deschide.MD, со ссылкой на источники в МИД сообщал, что в начале июля Головатюк якобы домогался до сотрудницы посольства, которой удалось избежать незапланированной встречи лишь благодаря быстрой реакции. Журналистам издания удалось связаться с девушкой, которая сообщила о домогательствах. По ее словам, дипломат пригласил женщину в свою резиденцию дабы проконсультироваться по поводу одежды, которую он должен был надеть для приема. Женщина заверила журналистов, что сомнения дипломата в выборе одежды оказались столь глубоки, что, когда она вошла в кабинет Головатюка, предметов гардероба на мужчине не наблюдалось вовсе. За этим последовали недвусмысленные указания на неудобство перемещения в возбужденном состоянии и без одежды, а также попытка обнять девушку. После произошедшего женщина сообщила о случившемся в доверительном разговоре некоторым из коллег и приняла решение обратиться в российскую полицию. По ее словам, после этого Головатюк пытался объяснить произошедшее тем, что это именно сотрудница посольства вела себя ненадлежащим образом, провоцируя и гипнотизируя мужчину своей красотой.

Владислав Головатюк был назначен послом Молдавии в России в конце декабря прошлого года.