В Санкт-Петербурге прокуратура будет проверять гостиницу, постояльцы которой устроили массовую драку

В основном это были мигранты. Полиция задержала около 80 человек.

Из всех задержанных только девять человек были участниками драки, все остальные – постояльцы расположенной рядом с местом стычки гостиницы. Преимущественно это трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана. Их увезли в отделения полиции для того, чтобы проверить, законно ли они пребывают на территории России. Сама драка, как уточняет «Агентство журналистских расследований», началась накануне вечером на восточной окраине Петербурга, недалеко от станции метро «Улица Дыбенко». Под окнами гостиницы «Белые ночи» граждане Таджикистана сошлись врукопашную с уроженцами Чечни. По предварительной информации, конфликт начался на бытовой почве – им не понравилось жить в одном здании. В результате с травмой головы в Мариинскую больницу доставили 24-летнего чеченца, его товарищ пожаловался на плохое самочувствие уже после приезда полиции – его также госпитализировали.

Накануне МВД отчиталось о росте числа массовых драк с участием мигрантов. В ведомстве напомнили, что их будут выдворять из страны и запрещать въезд.

