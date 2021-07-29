Серьезные пожары охватили курортные города Турции

В ряде отелей началась эвакуация туристов.

Более 180 человек пострадали из-за пожаров, уже известно о трех погибших, в тушении огня задействованы самолеты и вертолеты. Десятки местных жителей пострадали и вынуждены были обратиться за медицинской помощью из-за крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталья. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространяется на большой территории. Власти сообщили, что это самый сильный в истории пожар, с которым им приходится сталкиваться. Как рассказала турист из России Жанна Скворцова в интервью «Первому каналу», огонь производил ужасающее впечатление.

В турецком Мармарисе началась эвакуация местных жителей. Обстановка там накалена. Пламя там настолько стремительно разгоралось, что в ряде мест достигало 100 метров от жилых домов и отелей. Трагедии удалось чудом избежать, отметила в интервью «Первому каналу» россиянка Анна Мельник, которая приехала отдохнуть в Турцию.

В свою очередь сотрудница эвакуированного в Бодруме отеля Titanic сказала агентству РИА «Новости», что у них эвакуация началась, когда огонь был уже очень близко, а в помещении в этот момент находилось около 5 тысяч гостей и сотрудников, вывести всех оперативно было бы крайне сложно. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в основном огонь находится далеко от мест отдыха и гостиниц, хотя в некоторых районах он приблизился к отелям.

Власти Турции начали расследование причин возникновения пожаров и обещают наказать виновных.