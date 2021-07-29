Российская власть становится все более закрытой, а давление на оппозицию постепенно усиливается

К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal.

Российские власти за последнее время резко активизировали кампанию по подавлению свои критиков, которых они считают антиправительственными, — пишет The Wall Street Journal и добавляет, что с момента заточения Алексея Навального, не проходит и недели без сообщений о новых преследованиях в отношении оппозиции. К этому относятся и задержания политических деятелей, роспуск правозащитных НКО, а также давление на независимые СМИ.

И это, — делает вывод газета, ссылаясь на своих экспертов, что российский режим чувствует себя все более и более сильным, а также уверенным в себе. То есть, другими словами, вместо умиротворения общества, власти готовы использовать любые, даже запредельные способы, чтобы нанести удар по тем, кто или организует массовые уличные протесты, или же расследует финансовые схемы, которые касаются Владимира Путина и его ближайшего окружения. Российский режим уже закрыл доступ к сайтам, связанным с Алексеем Навальным, где публиковалась информация об их деятельности. Помимо прочего, государство объявило близкие к нему организации экстремистскими. Некоторые политики, — такие как Дмитрий Гудков, были вынуждены покинуть страну из-за уголовного преследования. Он, как пишет издание, полагает, что причиной давления является не только стремление обеспечить выигрыш «Единой России» на выборах, но и для предотвращения возможных протестов против официальных результатов голосования.

Но другие аналитики The Wall Street Journal считают, что на самом деле, выборы — это только предлог. И цель происходящего, зачистить поле от активистов и НКО, которые работают не под контролем государства. За последнее время, эскалация случилась в другой сфере — которая не касается политиков, а относится к миру журналистики. Только с апреля, порядка 17 СМИ и журналистов или прекратили, или же почти перестали работать. И связано это с тем, что на них повесили ярлык «иностранных агентов». Теперь они должны зарегистрироваться как юридическое лицо и ежеквартально сообщать властям о своих доходах и расходах из всех источников, в том числе о том, сколько тратят на еду, одежду и бензин. В противном же случае будут штрафы, а после нескольких штрафов — уголовное дело".

Между тем, политики в изгнании все-таки намерены продолжить кампанию так называемого «Умного голосования» — за наиболее перспективных оппозиционных кандидатов. Однако, как пишет газета, проблема одна, — таких кандидатов после усиления репрессий становится все меньше и меньше, конец цитаты по сайту Inopressa.ru.