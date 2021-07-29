Оргкомитет Олимпиады начал расследование инцидента между российским теннисистом Д. Медведевым и чилийским журналистом

Оргкомитет Олимпиады начал расследование инцидента между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Ранее спортсмен назвал журналиста провокатором из-за вопроса про допинг и попросил Международную федерацию тенниса отстранить его.

Оргкомитет игр в Токио отреагировал на обращение Олимпийского комитета России, вступившегося за Даниила Медведева. Там ответили, что проводят проверку. В самом оргкомитете никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. В руководстве российской сборной, между тем, считают поведение чилийского журналиста провокацией и попыткой вывести спортсмена из равновесия. Там уверены, что этот инцидент не должен остаться без внимания организаторов игр, и расследование необходимо, чтобы не допустить повторения подобных случаев в дальнейшем.

Сам Медведев не исключает, что проблема могла быть в неправильной интерпретации слов журналиста при переводе с английского. Но теннисист убежден, что формулировка был некорректной. По словам спортсмена, он за свою карьеру отвечал на тысячи вопросов, но этот был непрофессиональным, и журналист, уверен Медведев, должен за это ответить.

В Международной федерации тенниса ранее прокомментировали инцидент, отметив, что представители СМИ вправе задавать любые вопросы.

Медведев призвал отстранить чилийского журналиста от работы после вопроса о том, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников. Сам журналист подчеркивает, что его вопрос был безобидным и не подразумевал обвинение в мошенничестве.

Писатель Виктор Шендерович считает, что после допингового скандала российские спортсмены должны быть готовы к тому, что их будут считать обманщиками. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

При этом речь не идет о коллективной ответственности, так как россиян все же допустили на Олимпийские игры, подчеркнул Шендерович.

Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио ему не удалось обыграть своего соперника в четвертьфинале.