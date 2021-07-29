У российских спортсменов на Олимпиаде в Токио сегодня появилась золотая медаль – восьмая по счету

Ее в командных соревнованиях выиграли рапиристки. В финале они обыграли сборную Франции. Также бронзу получил дзюдоист Нияз Ильясов. Пловец Климент Колесников был третьим на дистанции сто метров вольным стилем. Он сказал журналистам, что мог бы проплыть лучше.

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в академической гребле. Гимнастка Ангелина Мельникова была третьей в личном многоборье. В медальном зачете Олимпиады команда ОКР находится на четвертом месте, вперед Япония, Китай и США.