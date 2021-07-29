Премьер-министр Армении предложил разместить на армяно-азербайджанской границе российские погранпосты

Это связано с очередным обострением обстановки в этом районе, о котором шла речь на заседании правительства.

Пашинян также считает, что вдоль границы должны быть размещены наблюдатели ОДКБ. Напомню, в Организацию договора коллективной безопасности входят, помимо России и Армении, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В руководстве ОДКБ сегодня призвали стороны использовать дипломатические методы для урегулирования противоречий, но инициативу о размещении наблюдателей пока не прокомментировали. Также от комментариев воздерживаются и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия помогает поддерживать режим прекращения огня.

Армения и Азербайджан этим утром вновь обвинили друг друга в перестрелке на границе между двумя республиками. Ситуация в этих районах периодически обостряется на протяжении последних недель.

Сообщения об очередной стрельбе на границе между Азербайджаном и Арменией от властей обеих республик поступили почти одновременно. В Ереване утверждают, что первыми огонь открыли военнослужащие Азербайджана. В самом Баку говорят, что со стороны Армении произошел обстрел из автоматов и гранатометов. Сообщается только об одном раненом армянском военном.

Таким образом, режим прекращения огня, объявленный накануне, продержался меньше суток. Его ввели на фоне нового крупного обострения, произошедшего в ночь на среду. Власти Армении сообщали о начале полноценных боевых действий на границе, спровоцированных Баку. В результате столкновений, по данным Еревана, погибли три армянских военнослужащих, еще четыре человека были ранены. Азербайджан отрицал, что первым начал перестрелку, и сообщал о двух раненых со своей стороны.

Между тем в ноябре прошлого года при содействии России стороны заключили соглашение об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе, продолжавшихся 1,5 месяца. Согласно документу, часть районов непризнанной республики были переданы Арменией под контроль Баку, а к линии соприкосновения были стянуты российские миротворцы.

В целом ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией остается неспокойной с середины мая. Тогда в Ереване сообщили о том, что азербайджанские военные проникли вглубь Армении на несколько километров.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не видит необходимости размещения российских пограничников на границе двух стран.

Калашников подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать президент.