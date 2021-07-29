Противоречивая информация приходит из Турции, где бушуют лесные пожары

Местные СМИ сообщают об эвакуации местных жителей и туристов в курортном городе Мармарис. По их данным, огонь вплотную подобрался к жилым строениям и гостиницам. Сложная ситуация складывается и в другом курортном районе страны — Бодруме. Там, согласно данным СМИ, огонь также приблизился непосредственно к городской черте. Ранее турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 госпитализированы.

Между тем, в национальной Федерации отельеров сказали РИА «Новости», что эвакуация отелей в провинции Анталья и на курортах Мармарис и Бодрум не проводится. Туристы продолжают отдыхать. В федерации отметили, что пожар в Манавгате взят под контроль, идут работы по охлаждению, до завтра все придет в норму.