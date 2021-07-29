Россия вопреки запрету Страсбургского суда решила экстрадировать в Белоруссию фигуранта дела о беспорядках в ходе протестов августа прошлого года. Как сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на защиту белорусского активиста Андрея Казимирова, ранее решение о выдаче было принято прокуратурой. Теперь его подтвердил российский суд.

Первый апелляционный суд своим решением фактически решил проигнорировать постановление Европейского суда по правам человека – утверждает руководитель правовых программ Московской Хельсинской группы Роман Киселёв. Он сообщил изданию «Открытые медиа», что суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который в свою очередь признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина Белоруссии Андрея Казимирова, несмотря на решение ЕСПЧ от 27 июля о запрете его выдачи в связи с правилом 39. Оно предполагает обязательность исполнения экстренных временных мер, в случаях, когда речь идет о рисках и угрозах фигурантам разбирательства. Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал изданию, что поскольку Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то решение ЕСПЧ является и частью внутреннего правового поля, а это значит, что Казимиров не может быть выдан до окончательного решения ЕСПЧ. Защита намерена подавать кассационную жалобу и добиваться освобождения Казимирова, который был задержан в России по запросу белорусских силовиков еще полгода назад.

Ранее Московская Хельсинкская Группа обратилась в Совет Европы в связи с так называемыми «скрытыми депортациями» из России преследуемых на родине белорусов. Поводом тогда стала экстрадиция активиста Андрея Кудина, в отношении которого тоже действовал запрет ЕСПЧ на выдачу. Неделю назад тот был тайно вывезен из СИЗО в Подмосковье и передан белорусским властям.