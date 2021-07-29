Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа

МКС. Ракета-носитель «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур 21 июля. Выведение модуля массой более 20 тонн в зону стыковки с МКС длилось восемь суток. В результате возникших при запуске неполадок были опасения, что «Наука» не сможет причалить МКС. Экипажу пришлось скорректировать орбиту космического аппарата.

Модуль можно будет эксплуатировать в российском сегменте станции в течение 10 лет. Внутри есть дополнительные места для работы, научное оборудование и исследовательская аппаратура.

Ранее главный редактор научно-популярного интернет-издания N+1 Илья Ферапонтов говорил, что от успешной пристыковки «Науки» зависит, как будет дальше развиваться наша космическая программа.

Модуль планировали запустить еще в 2007 году, однако реализация проекта откладывалась из-за технических неполадок.