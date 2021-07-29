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16:33, 29 июля 2021

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио

Эта медаль стала 28-й для команды России.

Золото выиграла американка Суниса Ли, серебро взяла бразильянка Ребека Андраде.
Еще одна россиянка Владислава Уразова оказалась четвертой.



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