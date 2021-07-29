Первая российская авиакомпания получила от Росавиации разрешение на полеты на египетские курорты

«Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Авиасообщение между Россией и Египтом прервали в ноябре 2015 года вскоре после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли свыше 220 человек. Москва объясняла запрет недостаточными мерами безопасности в египетских аэропортах. В 2018 году были разрешены полеты в Каир, но не на египетские курорты. Весной прошлого года авиасообщение вновь закрыли из-за пандемии коронавируса.