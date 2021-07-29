В Москве задержали участников акции «Против политических репрессий,принудительной вакцинации и партии жуликов и воров»

Ее проводила партия КПРФ у здания администрации президента. Всего, как сообщил «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, задержаны 16 человек. По его словам, депутатов не трогали, но часть людей просто не пропустили к зданию, просили уйти, кто отказывался — выдергивали и уводили в автозак. По сути, полиция сорвала встречу, не дала ее нормально провести, отметил Удальцов.