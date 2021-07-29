Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном предложил разместить там российские погранпосты. Об этом он сказал на заседании правительства.

Пашинян отметил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими властями. В Кремле пока это не комментируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что Москва помогает восстанавливать режим прекращения огня на границе.

Между тем, на армяно-азербайджанской границе сегодня утром возобновились перестрелки.

