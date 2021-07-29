Сегодня стало известно об очередной массовой драке с участием мигрантов

На севере Санкт-Петербурга были задержаны 80 человек. Отношения выясняли представители таджикской и чеченской диаспор.

Сообщения о массовой драке поступили в полицию накануне в районе девяти часов вечера. Силовиков ждали около отеля в Невском районе Петербурга. Точная причина ссоры неизвестна, полицейские отмечают, что конфликт произошёл на бытовой почве. В драке принимало участие как минимум десять человек. Как минимум двум из них после потребовалась помощь врачей: одного из них доставили в состоянии средней тяжести в Мариинскую больницу, а второй пожаловался на самочувствие уже в процессе общения с полицией. Помимо тех, кто дрался, в отдел доставили и других жителей отеля. Сотрудники органов выясняли у них обстоятельства происшествия и заодно проверили законность нахождения иностранцев на территории России.

Напомним, за последний месяц произошло несколько массовых драк с участием мигрантов. Самая многочисленная случилась две недели назад в Москве. Тогда подрались граждане Киргизии и Узбекистана. Телеграм канал База сообщал, что в конфликте приняли участие порядка двухсот человек.

Накануне в МВД отметили, что мигрантов будут выдворять за драки из России и вообще запретят им въезжать впредь.

