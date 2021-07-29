Гимнастка Ангелина Мельникова принесла сборной России 28-ю медаль на Олимпиаде, взяв бронзу в личном многоборье

Гимнастка Ангелина Мельникова принесла сборной России 28-ю медаль на Олимпиаде в Токио, взяв бронзу в личном многоборье. Российская сборная занимает 4 место в неофициальной турнирной таблице, уступая Японии, Китаю и США. Ранее Мельникова стала олимпийской чемпионкой в составе сборной в командном многоборье.