Российские рапиристки победили в командном турнире Олимпийских игр

Российские рапиристки Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова победили в командном турнире Олимпийских игр. Они одержали победу над командой Франции со счетом 45:34. Для России это 8-е золото Олимпиады. После этой награды сборная выходит в медальном зачете на 4-е место.