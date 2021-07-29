Двое человек задержаны в Москве на акции коммунистов против снятия оппозиционных кандидатов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. «В настоящий момент в Москве возле Администрации президента начинается встреча граждан с депутатами Государственной думы от КПРФ, люди собираются в связи с тем, что они хотят выразить свой резкий протест против того, что в последнее время Центризбирком сняли множество кандидатов от оппозиции на выборы в Госдуму по различным надуманным предлогам. Они хотят потребовать регистрации Павла Грудинина, которого исключили из списка КПРФ, прекратить нападки на Николая Бондаренко в Саратове, прекратить снятие с регистрации других оппозиционных кандидатов. Это убивает конкуренцию на выборах и вызывает у людей отвращение к выборам. Полиция уже перед началом встречи задержана двух человек, один из них Павел Иванов, коммунист из московской организации. На нем была футболка с надписью – это уже нарушение закона. Второго человека задержали из-за того, что он был без маски. Полиции очень много, несколько автобусов стоит», — сказал Удальцов.